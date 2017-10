1973. aastal ilmavalgust näinud WRC-sarjas hakati sõitjatele maailmameistritiitleid jagama 1977. aastal. Kokku on hinnatud autasu võitnud kõigest kaheksa erineva riigi kiirusehullud. Millise maa sohvrid on kõige rohkem tiitleid võitnud?



8. Norra (üks sõitja, üks tiitel)



Fjordidemaa on uhkesse seltskonda viinud 2003. aastal Subaruga triumfeerinud Petter Solberg. Sama hooaja lõpetas viiendal positsioonil kaks MM-etappi võitnud Markko Märtin koos Michael Parkiga.

Petter Solberg 2008. aastal Subaru roolis (EDDIE KEOGH)

6.-7. Hispaania (üks sõitja, kaks tiitlit)

Kes muu kui Carlos Sainz! Kõige rohkematel WRC-etappidel (196) startinud mees kihutas end 1990. ja 1992. aastal Toyotaga maailmameistriks. Samanimelise F1 sõitja isa leppis valusa teise kohaga koguni neljal hooajal.