Paari kuu eest põlve vigastanud ning kuu aega tagasi operatsioonil käinud vigursuusataja Kelly Sildaru näitab uues videos, kuidas ta teeb lõikuse järel taastavaid harjutusi.

"Kehal on piirid, vaimul mitte. Kui sa pole vaimselt valmis, pole kunagi ka füüsiliselt." Niisuguse Michael Jordani treeneri Tim Groveri tsitaadiga juhatab Kelly sisse YouTube'i videot selgitava teksti.

Ta lisab: "Aeg lendab ning peaaegu tundub, et põlvelõikus oli alles eile. Tegin sel nädalal esimesed harjutused basseinis. Alguses oli raske tasakaalu hoida, kuid see oli igapäevasele rutiinile suurepärane vaheldus. Lisaks testisin põlve tugevust ega tundnud, et vahe teise jalaga oleks väga märkimisväärne."

