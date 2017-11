Jalgpalli Meistrite liiga neljanda mängudevooru esimene pool on selja taga ja aeg on taas põnevamad numbrid teieni tuua.

1 korra on Inglismaa meeskonnad tänavu Meistrite liigas nüüd kaotusekibedust tundnud, pärast seda, kui Chelsea jäi Itaalias 0:3 alla AS Romale. Ülejäänud kohtumistest on saadud 4 viiki ja 12 võitu.



17 väravat on PSG mängijad esimese nelja alagrupi mänguga suutnud sepistada, sealjuures on hoitud puhtana ka enda värav. Varasem skooritiitel kuulus Manchester Unitedi meeskonnale, kes 1998/99 hooajal kõmmutas nelja kohtumisega 16 väravat.

18 aasta ja 65 päeva vanusel tõusis Benfica väravavaht Mile Svilar läbi aegade noorimaks omavärava löönud mängijaks. Samas tõusis mees ka kõigi aegade noorimaks puurilukuks, kes Meistrite liigas penalti suutnud tõrjuda.



100 Meistrite liiga kohtumist on nüüdseks pidanud Cesc Fabregas 30 aasta ja 180 päeva vanuselt. Temast nooremana on eksklusiivsesse klubisse jõudnud vaid Lionel Messi (28a 84p), Raul (28a 239p), Iker Casillas (28a 272p) ja Cristiano Ronaldo (29a 56p).

38 sekundit läks AS Roma mängijal Stephan El Shaarawyl Chelsea vastu aega, et mänguskoor avada. Itaalia klubi eelmine rekord kuulus praegusele Ragnar Klavani klubikaaslasele Mohamed Salahile (1.41).



79 korda on Madridi Atletico mängijad klubijalgpalli kõrgemas sarjas tänavusel hooajal väravale peale uhanud. Paraku on selle aja jooksul Diego Simeone hoolealused sihile jõudnud vaid kaks korda.



59 kuud läks aega, enne kui FC Barcelona meeskond taas alagrupimängus väravat ei suutnud lüüa. Viimati juhtus see 2012. aasta detsembrikuus.

Boonuseks: Layvin Kurzawa kübaratriki auks saavad tulisemad vutisõbrad proovida, mitu kolme-värava-meest suudavad nad nimetada läbi Meistrite liiga ajaloo.