Täpselt 100 päeva pärast, 9. veebruaril avatakse PyeongChangi taliolümpiamängud. Sel puhul täna Saku Suurhallis toimunud vaatemängulisel esitlusel näidati uut Salomoni võistlusvormi, mis on disainitud ja valmistatud eritellimusena spetsiaalselt Eesti taliolümpiakoondise jaoks.

Vastavalt koostöölepingule, mille Eesti Olümpiakomitee sel kevadel Balti suurima sporditarvete ketiga Sportlandiga sõlmis, võistleb Eesti olümpiakoondis PyeongChangi 2018 taliolümpiamängudel esmakordselt Salomoni varustuses.



Sportland Eesti juht Gerd Kiili avaldas heameelt, et Eesti olümpiakoondisele õnnestus pakkuda just Salomoni kvaliteetseid riideid ja jalatseid. „Maailmas on vaid üks olümpiakoondis, kellel on Salomoniga sarnane kokkulepe nagu Eestil, ja see on Salomoni kodumaa Prantsusmaa. Oleme rahul, et saame talisportlased saata olümpiale maailma parima varustusega!“ ütles Kiili.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju sõnul on Salomoni võistlusvarustus tipptasemel ja selle valmistamisel on arvestatud PyeongChangi taliolümpial kohapeal valitsevate oludega. „Salomon on talispordivarustuse tipptootja maailmas ja varustus on korralik. On näha, et väheolulisi pisiasju Salomoni jaoks ei eksisteeri. Kõik on tehtud parimal võimalikul viisil - alustades PyeongChangi tuulistesse ja külmadesse tingimustesse sobivate ning liikumisvabaduse tagavate materjalide kasutamisest lõpetades Eesti rahvuslikku eripära rõhutava ja pilkupüüdva disani loomisega,“ kirjeldas Raju.