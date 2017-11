64. minutil aga just Milner see, kes andis hea söödu Emre Canile, kes Liverpooli edu kaheväravaliseks kasvatas. Päris mängu lõpu eel sai jala valgeks ka Daniel Sturrdge. 3:0 seisul Eesti jalgpalliajalukku minev matš ka lõppes.

Tegelikult ongi Klavan ainus eestlane, kes sellel turniiril väljakul on käinud. Tema esimene etteaste Meistrite liiga alagrupiturniiril leidis aset 2009. aasta 29. septembril, kui eestlase koduklubi võõrustas Liege’i Standardi meeskonda. 1:1 viigiga lõppenud kohtumises sekkus Klavan vahetusest ja sai väljakul olla kaheksa minutit.

Klavani saavutusele on kõige lähemal olnud Mart Poom, kes kuulus hooajal 2005-06 Londoni Arsenali ridadesse ning istus toona kahes Meistrite liiga matšis Arsenali varumeestepingil (andmed portaalist transfermarkt.de). Arsenal jõudis hooaja lõpuks finaali, kus kaotati 1:2 Barcelonale.

***

Kõik tänased tulemused:

E-alagrupp:

Liverpool – Maribor 3:0

Sevilla – Moskva Spartak 2:1

Tabel: 1. Liverpool 8 punkti, 2. Sevilla 7, 3. Moskva Spartak 5, 4. Maribor 1

F-alagrupp:

Napoli – Manchester City 2:4

Donetski Šahtjor – Feyenoord 3:1

Tabel: 1. Manchester City 12, 2. Donetski Šahtjor 9, 3. Napoli 3, 4. Feyenoord 0

G-alagrupp:

Besiktas – Nicosia Apoel 1:1

Porto – Leipzig 2:1

Tabel: 1. Besiktas 10, 2. Porto 6, 3. Leipzig 4, 5. Monaco 2

H-alagrupp:

Dortmund – Apoel 1:1

Tottenham – Madridi Real 3:1