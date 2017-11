Venemaal suhtutakse tõsiselt võimalusse, et nende riigi koondist ei lubata üldse või ei lubata oma lipu all mõne kuu pärast toimuvale Pyeongchangi taliolümpiale. Hokiliiga KHL ähvardab sel juhul omapoolsete vastumeetmetega.

Ajaleht Sport-Ekspress on saanud teada, et juhul, kui Venemaa hokikoondis ei saa olümpiaturniiril esineda oma lipu all, võib KHL tühistada olümpiamängude ajaks, täpsemalt 29. jaanuarist 25. veebruarini plaanitud võistluspausi. Sel juhul keelaks liiga oma klubidel ükskõik millise riigi hokimängijate lubamise olümpiale. Teatavasti ei tee sel korral pausi ka viimasel 20 aastal oma mängijaid olümpiale lubanud Põhja-Ameerika suurliiga NHL.

Sport-Ekspress usutles sel teemal rahvusvahelise hokiliidu IIHF presidenti, ROKi liiget Rene Fazelit, kes rõhutas, et ta teeb kõik selleks, et Venemaa sportlased saaksid Koreas võistelda, ja oma lipu all. Kui aga Fazelilt küsiti KHLi võimaliku otsuse kohta, teatas hokiliidu juht pika mõttepausi järel, et kuuleb sellest esimest korda, loodab, et asi nii kaugele ei lähe ega soovitanud KHLil säärast sammu astuda.

See on mõistetav: kui maailma kahe tugevama liiga mängijad jääks olümpiaturniirist eemale, kujuneks mängude ühest oodatumast alast täielik farss.