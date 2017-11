Eile jõudsid meediasse skandaalsed lõigud Kaia Kanepi äsjailmunud elulooraamatust, kus edukas tennisist jutustas avameelselt lähedastest suhetest oma kahe endise treeneri Silver Karjuse ning Andrei Luzginiga.

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint sõnas Õhtulehele, et neid see teema otseselt ei puuduta, suures plaanis on see treeneri ja mängija omavaheline asi.

„Noortele on küll tehtud rahvusvaheliselt reeglid, et mängija ja treener ei tohi võistlustel ühes toas ööbida. Isegi kui nad on samast soost,“ sõnas ta. „Praegu on tegemist kahe täiskasvanuga, nad saavad ise otsustada, mis teema on, see läheb noortereeglitest välja.“

Hint ei usu, et juhtumid kuidagi Eesti tennisetreenerite mainet vähendaks.

„Kui tagantjärgi vaadata, siis parem, kui neid asju poleks olnud, aga fakt on see, et need olid. Seda tulevikus ära hoida või ennetada pole võimalik. Maailmas on selliseid suhteid palju olnud, et boyfriend on treeneriks. Ma ei tea, kui kaks inimest tahavad koos olla, siis tennis ei saa kätt ette panna.“