20aastane Poola jalgpallikohtunik Karolina Bojar on viimastel nädalatel saanud tõeliseks internetisensatsiooniks. Bojari vanaisa Carol oli samuti kohtunik ning just seetõttu otsustas ka lapselaps selle tee valida. Noor kohtuniku karjäär on küll alles alguses, kuid juba on temast saanud tõeline kuulsus.

