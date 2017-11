Suure restorani kelner haigestus ja toimetati haiglasse. Hambad valust ristis, lamas ta operatsioonilaual. Sisenes arst. Kelner lausus talle vaevaliselt:

"Doktor, mul on väga halb olla. Kas te saate mind aidata?"

"Mul on väga kahju, kuid see ei ole minu laud. Minu kolleeg tuleb varsti."