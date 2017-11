Olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Carmelita Jeter teatas, et tema sportlaskarjäär on lõppenud.

Legendaarne ameerika sprinter riputas naelikud varna 37aastasena. Tema auhinnakappi jäävad kaunistama olümpiakuld, hõbe- ja pronksmedal. Lisaks on tal ette näidata kolm maailmameistritiitlit ning neli kahvatumat medalit.

Tänasel päeval on ta kiireim elusolev naine, kui läbi aegade on Jeterist suutnud 100 meetrit kiiremini läbida vaid Florence Griffith-Joyner. Ameeriklanna parimaks jäi aeg 10,64, mis on maailmarekordist 15 sajandiku võrra kehvem.

"Jään igatsema staadioniteadustaja sõnu: "Carmelita Jeter, rada viis," misjärel kogu staadion elavneb," sõnas Jeter. Endine kergejõustiklane soovib jätkata treeneritööga.

"Tahan, et minu käe alt tuleks maailma rekordi purustav jooksja," teatas ta ambitsioonikalt. "Tahan, et keegi saaks paremaks kui Carmelita Jeter."