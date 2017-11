Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on otsustanud veel nelja Venemaa sportlase tulemused 2014. aasta Sotši olümpiamängudelt tühistada.



Venemaa alaliidu juht Jelena Välbe sõnas R-Spordile, et Aleksei Petuhhovi, Maksim Võlegžanini, Jevgenija Šapovalova ja Julia Ivanova on need murdmaasuusatajad, kellele määrati eluaegne olümpiakeeld.

See tähendab, et venelased jäävad järjekordselt ilma kodupinnal võidetud olümpiamedalitest. Maksim Võlegžanin peab diskvalifikatsiooni tulemusena ära andma paarissprindi ja 50 km ühisstardi sõidu hõbemedalid.



Juba varem oli Aleksandr Legkovi dopingukaristuse tõttu Venemaalt ära võetud 4 x 10 km teatesõidu hõbemedal ning Legkovi olümpiakuld 50 km distantsil.



Paarissprindis tõusevad teiseks nüüd Rootsi suusatajad Emil Jönnson ja Teodor Peterson, pronksise autasu saavad kaela norralased Ola Vigen Hattestad ja Petter Northug.



50 km distantsil jääb olümpiakuld veel siiski Venemaale, sest esialgu pronksmedali kaela saanud Ilja Tšernussov tõuseb kaasmaalaste patustamise tõttu kullale. Teiseks ja kolmandaks peaksid kerkima norralane Martin Johnsrud Sundby ja valgevenelane Sergei Dalidovitš