USA naistejalgpallikoondise väravavaht Hope Solo sõnas, et endine FIFA president Sepp Blatter krabas 2012. aasta auhinnatseremoonial teda tagumikust.



Portugali väljaandele Expresso antud intervjuus paljastas 36aastane Solo, et vahetult enne lavale minemist haaras 81aastane Blatter teda tagumikust. Solo viibis galal, et anda oma kaasmaalasele Abby Wambachile üle parima naisjalgpalluri tiitel.



Blatter on oma esindajate vahendusel kõik naise süüdistused tagasi lükanud, väites, et tegemist on jaburate väidetega.



Kui Sololt küsiti, miks ta sellest varem rääkinud pole, sõnas ta, et on alati eelistanud näost-näkku inimestele nende tegudest rääkida. Paraku pole aga naisel õnnestunud Blatterit pärast kahetsusväärset intsidenti kohata.