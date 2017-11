Citroeni tehasemeeskonna pealik Yves Matton sõnas Austraalia ralli ees Craig Breenile ja Stephane Lefebvrele, et soovib näha kiiremaid aegu ja rohkem riski piiril sõitmist.



"Soovin meie noorematelt pilootidelt näha paremat kiirust ja rohkem riskeerimist," sõnas Matton Autospordile hooaja viimase mõõduvõtu eel. "Arvan, et siis saame hooaja positiivselt lõpetada."



27aastane Breen hoiab MM-sarja üldarvestuses hetkel üheksandat kohta ning briti saartelt pärit ralliässal on tänavu ette näidata kuus viienda kohta rallit.



Lefebvre parimaks tulemuseks on samamoodi viies koht, mille prantslane sõitis välja Poola rallil.



Lisaks on Muttoni arvates meeskonna esisõitjal Kris Meeke'l suurepärane võimalus varasemalt Rohelise Mandri teedel näidatud kiirus lõplikult realiseerida.



"Ma tõesti arvan, et Kris on suuteline siin midagi korda saatma. Teame, et ta on siin alati kiire olnud ja sellised teed sobivad talle," lausus Mutton.

Britt, kes juhtis Austraalia rallit nii 2014. kui 2015. aastal pole seda paraku kunagi võitnud. Mehe parim koht pärinebki kahe aasta tagusest ajast, kui ta sõitis välja kolmanda koha.