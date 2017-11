Uus peatreener Janne Rits mängitas kõiki hoolealuseid. „Mänguaega said ka need mängijad, kes peaksid koondist edaspidi kandma hakkama. Teisel veerandil püüdsime kiirelt korve saada ja vastased tegid meile kiirelt tagasi. Mulle meeldib, kui kiirelt suutsime sellest õppida (teise poolaja kaotas Eesti ainult 3 punktiga - toim). Vanemad ja kogenud mängijad aitasid noored järjele ega jätnud neid üksi. Noored on nende kõrval oldud kuue päevaga tublisti kasvanud. Nad tahavad ja teevad. Ning kõik see kokku ongi kõige olulisem,“ võttis Rits naiskonna tegemised kokku veidi filosoofilisemal moel.

Tema nõudmised on mõistagi veidi teistsugused kui eelmisel peatreeneril Jaanus Levkoil - igal juhendajal on oma käekiri. „Pick'n'roll ja -pop, lõiked,“ ütles Rits lühidalt oma eelistused. „Eks see ole veidi teistmoodi, kui naised on harjunud mängima. Nende füüsilised näitajad on läinud paremaks. Töötame perspektiivi silmas pidades ja püüame üha areneda.“

Eesti kogenuim mängija Merike Anderson tõdes, et kui otsustavaks saanud teine veerandaeg välja arvata, polnud mängupilt halb ning edasiminek on olemas. „Mängupilt oli eelmiste tsüklitega võrreldes parem!“ kiitis Euroliiga klubi Braine'i Castorsi ridadesse kuuluv 35-aastane Anderson. „Noored on tublid ja tahtmist täis, kuid vajavad veel kogemusi. Arvan, et paari aasta pärast näitavad nad juba teist mängu. Nagu meie uus peatreener Rits rõhutab, on tegemist pikema protsessiga. Koondise nooremad mängijad on 15-, 17-, 18-, 20-aastased. Esmalt tuleb veel kõvasti trenni teha.“

Anderson lisas, et türklannad on individuaalselt tugevad ja lahendasid asju eestlannadest sammu võrra paremini.

Saksamaa ühes tugevamas klubis Kelternis mängiva, laupäeval 19 punktiga Eesti resultatiivseimaks kerkinud Mailis Poki meelest kohaneb koondis tasapisi Ritsi nõudmistega. „Merike on temaga koos mänginud, noored saavad nüüd rohkem mängida. Arvan, et läheme järjest paremaks,“ ütles Pokk, keda Anderson toetas 13 punktiga.