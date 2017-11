Eesti ujumise säravaim tulevikulootus Kregor Zirk liitus septembris profiklubiga Energy Standard. Kaks kuud hiljem tuli ta Tallinna võistlema ning rääkis oma elust ja treeningutest Türgis.

Kregor kohanes uue keskkonnaga kiiresti, ehkki harjutamine on pehmelt öeldes raske. „Olen ka oksendades basseinist välja tulnud,“ lausub 18aastane tartlane muheldes. „Seda on varemgi juhtunud, aga mitte hooaja nii varajasel etapil. Pärast trenni on raske tuppa kõndida, olen üpris tühi. Eriti karmid on pikamaatreeningud. Uskumatu, mida need vennad teevad. Neil on üheksakilomeetrised kavad, nad ujuvad pikas basseinis ja teevad selle ära kahe tunni ja kümne minutiga! Praktiliselt on see järjest täiega ujumine.“

Viimati läbis Kregor Belekis peaaegu 58 kilomeetrit nädalas, pealekauba rassis jõusaalis. „Siiani on kavad mulle meeldinud,“ arutleb ta. „Usaldan treenereid, teen seda, mida öeldakse. Samas küsivad nad sageli mu enesetunnet. Kui näevad, et olen väsinud, lubavad kergemalt harjutada, et järgmine trenn jälle kvaliteetsem tuleks. Mulle sobib juhendajate individuaalne lähenemine. Nad kirjutavad plaani nädalaks, aga võivad seda mitu korda muuta.“

Ühistreening le Closiga