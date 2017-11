Eesti jalgpallikoondise eest viiendat korda väljakul käinud Nõmme Kalju äärekaitsja Karl Mööl tunnistas pärast 3:0 võitu Malta üle, et võtab tänasest kaasa hea kogemuse ja emotsiooni.

„Esimene periood koondisega läbi ning feeling (eesti keeles tunne – toim) on super! Täna sain 65 minutit Malta vastu ning tunne on mõnus,“ kirjutas Mööl sotsiaalmeedias. „3:0 võit, hea kogemus ja emotsioon. Sellised mängud annavad motivatsiooni pingutada ja püüelda kõrgemale, et saada tihedamalt raskemaid mänge ning oma kvaliteeti ja stabiilsust tõsta. Nüüd väike paus Eestis ja siis juba Okeaania poole teele.“

Mööl tegi koondise eest debüüdi juba 2012. aastal, kui kuulus 2:1 võidumängus Omaani vastu algkoosseisu. Teist ja kolmandat korda jooksis ta koondise eest väljakule eelmise aasta lõpus, kui vastasteks olid Saint Kitts ja Nevis ning Antigua ja Barbuda. Neljandat korda sekkus Mööl vahetusest sõprusmängus Horvaatia vastu.

Noortekoondistes oli Mööl pidevalt põhimees – U19 vanuseklassis kogunes 14 ja U21 vanusekassis 17 matši.