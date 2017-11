Kohvikus vestlevad kaks vene uusrikast.

"Noh, mul on aeg minna," ütleb üks. "Mul on minuti pärast kohtumine inimesega, kellele ma kaks tuhat dollarit võlgu olen."

"Aga kus sul see kohtumine on?" küsib teine.

"Mis tähendab, kus? Siin muidugi!"