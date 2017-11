Korvpalli Euroliigas võib juhtuda, et Maccabi FOX Tel Aviv peab neljapäevases kohtumises Moskva oblasti Himki vastu hakkama saama oma peatreener Neven Spahijata.



Põhjus selleks on enam kui kentsakas. Teatavasti on Venemaale reisimiseks tarvis viisat, kuid 55aastase taktiku passis polnud lihtsalt vabu lehti, kuhu Vene ametnikud templi oleks saanud lüüa.



Praegu pole veel teada, kas Spahija saab enne reisi kätte uue passi ning talle erandkorras kiirviisa tehakse või peab peatreener oma meeskonna mängu televiisori vahendusel vaatama.



Maccabil on kuue vooru järel kirjas neli võitu ning kaks kaotust, Himki jagab koos CSKAga Euroliigas esikohta viie võidu ja ühe kaotusega.