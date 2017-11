2017. aasta WRC-hooaja viimane peatükk kirjutatakse see nädalavahetus, kui masinad hakkavad tuhisema Austraalia teedel. Maakera kuklapoolel saab aga muudki teha, kui neljarattalisega kihutada ning seda sõitjad meile ka näitasid.



WRC-piloodid käisid sinisel laguunil aerulauaga sõitmas ning selle plaaniga liitus ka meie mees. "Tulen siia alati paar päeva varem kohale, et natukene päikest nautida," sõnas Ott Tänak ralli eel.



Kui praegu saavad mehed nautida päikesepaistet, siis pühapäevaks lubab ilmaennustus esialgu vihma. "Ma pole kunagi varem Austraalias märga katset näinud, seega minu jaoks oleks see uus kogemus. Aga tingimused on kõigi jaoks võrdsed ja selline see ralli elu juba on - peame alati raskete tingimustega hakkama saama," lausus Tänak.

Mastered the paddle boarding, now soon time to see if we can master the stages of @RallyAustralia 💪🏼 #WRC pic.twitter.com/gANai4JZly — Ott Tänak (@OttTanak) November 13, 2017