„Seekordsed taliolümpiamängud on märgilised, sest leiavad aset samal aastal Eesti vabariigi 100. sünnipäevaga. Seetõttu otsustasime viia Eesti disaini taaskord maailma ühele suurimale moelavale – olümpiamängudele – kus me saame läbi kollektsiooni ka edasi anda oma rahva lugu,“ ütles Montoni kollektsioonijuht Pille Lauring.

Monton on olümpialaste ametlikuks toetajaks olnud juba 13 aastat, spetsiaalselt olümpiamängudeks disainitud kollektsioone on Eesti sportlased kandnud nii Ateenas, Torinos, Pekingis, Vancouveris, Londonis, Sotšis kui ka Rio de Janeiros.

Eesti olümpiadelegatsiooni juht EOK spordidirektor Martti Raju kinnitas, et paraad- ja vabaajavormi puhul on kõige tähtsam efektne ja eristuv väljanägemine. „Olümpiamängude avadefileel on sageli just paraadvorm see, mis otsustab, kui pikalt telekaamerad koondisel peatuvad. Paraadvorm peab seega olema särav, silmapaistev ja eristuv. Montoni paraadvorm on seda alati olnud ja Eesti olümpiakoondis kannab ka uut, ajaloost inspiratsiooni saanud vormi Pyeongchangis uhkusega,“ ütles Raju.