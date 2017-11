Täna tunnistas Kanepi, et raamatu avaldamise mõte oli tema peas juba pikka aega. "Arvan, et isegi aastaid. Tahtsin oma kogemustest rääkida," tunnistas ta.

Kuidas Kanepi tulemusega rahule jäi? «Tulemus on ootamatu. Ma poleks osanud arvata, et nii hästi läheb,» sõnas Kanepi. Muuhulgas uuriti Kanepilt, kas tema sportlike tulemuste paranemise ja raamatu kirjutamise vahel võib leida seoseid. "See (tagasi maailma tippu jõudmine - toim) pole ainult tänu raamatule. Aga võimalik, et väike osa küll."

Publiku hulgas uuriti Kanepilt, kuidas suhtus ta reaktsioonidesse, kui meedia oli avaldanud raamatust paar katkendit.