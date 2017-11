Eesti korvpallikoondislane Rain Veideman alustas Itaalias Udine klubis esimest täispikka hooaega. Kuigi esialgu saadi kaks kaotust, siis nüüd ollakse viie järjestikuse võidu toel tabelis neljandal kohal. Veidemani roll on meeskonnas suur.

"Liiga võit on kindlasti reaalne, aga esmane eesmärk on play-off'i jõuda. Suuremat koormat pole seni endale veel võtnud," vahendab ERRi spordiportaal Veidemani intervjuud Vikerraadiole.

"Minu jaoks on olukord uus ja huvitav, sest ma pole kunagi mängujuhi positsiooni mänginud ja selle treeneri käe all pole mängu juhtimine vaid korvpalliväljakul vaid ta tahab, et ma seda ka platsiväliselt teeksin. Kui on meestevahelised konfliktid, siis treeneri arvates peaksin mina olema see, kes neid lahendada üritab," jätkas ta.