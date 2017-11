"Ibrahimovici postitus on piinlik. Tal ei ole praeguse Rootsi eduga mitte midagi pistmist ja ta võttis teistelt teenitud tähelepanu ära. Ta on endiselt egomaniakk," kirjutas vutiajakirjanik Benjamin Wills Twitteris.

We are Zweden pic.twitter.com/rDXzRImev4

Vigastuspausil olev endine Rootsi koondise ründaja Zlatan Ibrahimovic tekitas pärast Rootsi koondise MM-finaalturniirile pääsemist kõmu, kui postitas suhtlusvõrgustikku Twitter foto koondise palluritest pealkirjaga "We are Zweden".

Enne ja pärast mängu küsiti Zlatani-teemalisi küsimusi ka Rootsi peatreenerilt Janne Anderssonilt. "See on uskumatu! Ta pole koondises juba poolteist aastat mänginud, aga me istume ikka siin ja räägime temast. Võiksime hoopis keskenduda suurepärastele palluritele, kes praegu koondises on," rääkis Andersson mängujärgsel pressikonverentsil.

Janne Andersson. (ALESSANDRO GAROFALO)

Lisaks pahandas lootsi Itaalia ajakirjanike käitumine, kes suvatsesid tema pressikonverentsi ajal valjult rääkida. "Te olete taktitundetud. Uskumatu. Austage meid või lahkuge ruumist," lausus Andersson.