Järgmisel aastal Toyota rallimeeskonna eest sõitev Ott Tänak konkureerib tiimisiseselt soomlaste Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappiga. Sellel aastal tõsisemalt WRC-sarjaga tutvust teinud Lappi ütles väljaandele Autosport, et eestlase liitumine annab talle motivatsiooni juurde.

"On hea, kui meeskonnas on nii tugev sõitja nagu Tänak. Puhast kiirust on Toyotas järgmisel aastal väga palju. Tema liitumine annab mulle motivatsiooni juurde, et paremaks saada, sest teda on raskem alistada," rääkis 26aastane Lappi.

"Usun tõesti, et kiired tiimikaaslased on minu jaoks kasulikud. Vähemalt praegu tundub nii," lisas ta.

Lõppeval hooajal jäi Lappil näppude vahele Soome ralli esikoht, aga peale selle pole ta poodiumile pääsenud. "Liitusin meeskonnaga Portugali rallil ja sain üsna ruttu kiiruse kätte, aga tegin liiga palju vigu. Teisest küljest oligi selle hooaja eesmärk näidata kiirust ja saada aru, kus on WRC-auto piirid," selgitas ta.

Hooaja viimane MM-ralli peetakse sel nädalavahetusel Austraalias.