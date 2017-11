Täna esitleti järgmisel aastal Venemaal toimuva jalgpalli MMi ametlikku mänguvahendit. Vaata Õhtulehe lühiklipist ja galeriist, millise nahkkeraga vutistaarid meie idanaabrite juures mängima hakkavad!

Mängupalli nimi on Telstar 18 ning sellesse on peidetud kiip, mis võimaldab kasutajal mänguvahendiga nutitelefoni abil suhelda. Kiip loob kasutajale unikaalse tunnuse, mis avab talle juurdepääsu eksklusiivsele materjalile ja muule informatsioonile. Personaalne ja asukohapõhine kasutajakogemus annab infot palli kohta ning lisaks võimaldab see osa võtta erinevatest väljakutsetest, kuhu on võimalik enne MMi algust end kirja panna.

Muide, Telstar 18 on loodud austusavaldusena Adidase esimesele MMi jaoks valminud mängupallile Telstar, millega selgitati maailma parim meeskond 1970. aastal Mehhikos.

Originaalpall sai oma nime selle järgi, et oli toona nii-öelda telestaar, kuna oli esimene pall, milles kasutati musti paneele. See muutis palli mustridisaini paremini jälgitavaks mustvalges teleris ning mõjutas jalgpallide disaini igaveseks.