Rahvusvahelises spordimeedias lööb laineid 40aastane taekwondo sportlane Maximiliano Javier Almandoz, kes vajab oma tütre 15. sünnipäeva peo eest maksmiseks lisaraha. Vahendite leidmiseks on Almandoz müüki pannud ühe oma neeru.

Kuigi argentiinlane on rahvusvahelistelt võistlustelt võitnud kulda ja karda, ei teeni ta taekwondoga pennigi. Almandoz peab oma peret üleval vaid 680 euroga kuus ning seda raha teenib ta töötades kelnerina, samuti rendib ta pere majas välja ühte tuba, kus hoiustatakse asju.

Lõuna-Ameerika riikides on 15. sünnipäev äärmiselt tähtis ning see tähistab inimese sirgumist lapsest nooreks täiskasvanuks. Seega soovibki Almandoz, et tema ainsa tütre Araceli sünnipäevapidu oleks säravamast säravam.

"Töötan iga päev 17 tundi nädalas. Võib olla on [neeru] müümine rumalus, kuid ma tahan talle vaid parimat. Kui mu tütar on õnnelik, olen ka mina," sõnas Almandoz, kes üritas enne neeru oksjonile panekut maha müüa oma autot, võita lotoga ja otsida lisatööd. Ta lisas, et eelistab neeru müümist millegi varastamisele.