Hispaania jalgpallimeedia kirjutab, et Madridi Reali ja Portugali koondise superstaar Cristiano Ronaldo keeldus oma praeguse leivaisaga lepingut pikendamast ning nõuab, et pärast käesolevat hooaega saaks ta Realist lahkuda.

Lepingu pikendamise võimaluse tagasilükkamine pole Ronaldo puhul kuigi üllatav, sest tema praegune kontraht Madridi kuningliku klubiga kehtib veel ligi neli aastat. Samuti on vutiäss varem kinnitanud, et ei soovi lepingut pikendada, sest on oma kontrahtiga (ilmselt mõtleb ta selle all teenitavat raha - toim.) väga rahul.

Väidetavalt tahab 32aastane portugallane Realist järgmisel suvel lahkuda ning ta on oma nõudmise esitanud klubi president Florentino Perezile. Samuti tahab Ronaldo, et Real laseks tal tiimi vahetada mõistliku üleminekutasu eest.

Kuulduste kohaselt ei plaani Real Ronaldo lahkumissoovile vastu tulla, mis on hiljuti taas isaks saanud mehe marru ajanud.