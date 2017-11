„Itaalia, see on apokalüpsis!“ viitas saapamaa juhtiv spordileht La Gazzetta dello Sport tänasel esikaanel maailma lõpu saabumisele. Jutt ei käi vulkaan Etna seninägematult võimsast purskamisest või fataalsest maavärinast. Asi on hoopis milleski tähtsamas – jalgpallis. Esmaspäeva õhtul valati Itaalias tohutu hulk pisaraid. Silmavett jagus jalgpalluritele, fännidele, poliitikutele ja ka täiesti tavalistele inimestele. Koondis kaotas kahe matši kokkuvõttes MM-valiksarja play-off'is 0:1 Rootsile ja 60 aasta järel jäädakse esmakordselt eemale MM-finaalturniirilt. Legend lahkus, okas hinges

Paljude jaoks sai väravavahist Gianluigi Buffonist Itaalia jalgpalli sümbol. Esmaspäevase apokalüpsisega lõppes ka 39aastase legendi koondisekarjäär. Rahvas nägi otse-eetrist iidoli pisaraid. Järgmisel suvel Venemaal toimuv MM pidi olema Buffoni hüvastijätuturniir. Nüüd lahkus ta plaanitust varem, okas hinges. Gianluigi Buffon õnnitleb pärast mängu vastaseid ja võtab vastu kaastundeavaldusi. (Luca Bruno)

Terve oma elu Itaalia jalgpallile pühendanud mees käis koondise eest väljakul 175 korda ja 68 puhul õnnestus tal oma värav puhtana hoida. 2006. aastal tuli ta maailmameistriks. Kokku kestis mehe 1997. alanud koondisekarjäär 7320 päeva. Buffoni pisarad tegid haiget isegi rõõmujoovastuses olnud rootslastele. Lisaks Buffonile taandusid areenilt Andrea Barzagli ja Daniele De Rossi, pundiga liitub ilmselt ka Giorgio Chiellini. Rootsi kummitab taas Viimati ei mänginud Itaalia MM-finaalturniiril 1958. aastal, kui turniir toimus ei kuskil mujal kui Rootsis. Skandinaavia riik jätkab itaallaste kummitamist ka 60 aastat hiljem. Rootsi ei suutnud viimasel kahel korral MMile jõuda. Seda suurem oli seekordne rõõmujoovastus. (Antonio Calanni) Toona tuldi suurest mõõnast siiski üsna edukalt välja ja 1970. aastal jõuti MMil finaali, kus kaotati Brasiiliale. 1982. aastal tõusti Dino Zoffi, Paolo Rossi, Bruno Conti ja teiste staaride juhtimisel kolmandat korda maailmameistriks. Ajaloo neljas tiitel võideti 2006. aastal, kui väravas seisis Buffon ja penaltiseerias oli täpne De Rossi. Küll aga olid ohumärgid üleval juba kahel järgmisel turniiril, kui pidama jäädi MMi alagruppi. Seekord ei vedanud räsitud tiivad enam nii kaugelegi. Kes on süüdi? Suur osa rahvast vaatab ühe inimese suunas, kelleks on peatreener Gian Piero Ventura. 69aastane vanameister võttis koondise juhtohjad üle eelmise aasta suvel, kuid tema käe all pole suudetud loodetud põlvkondade vahetust läbi suruda. Itaalia peatreener Gian Piero Ventura. (REUTERS) Buffon astus härrasmehelikult Ventura kaitseks välja. „Ta pole ainus süüdlane. Iga koondise liige mängis võrdset rolli,“ ütles väravavaht. Ventura lisas: „Kas ma astun tagasi? Pean enne alaliidu juhtidega maha istuma ja asja arutama.“ Korraliku kaose tekitas Ventura otsus jätta Rootsi vastu pingile Napoli ründeäss Lorenzo Insigne. Treener saatis matši lõpu eel sooja tegema hoopis De Rossi, kes seepeale vihastas. „Ütlesin, et lõpp on lähedal ja vajame võitu – saada ründajad sooja tegema! Näitasin näpuga Insigne suunas,“ meenutas koondisekarjääri lõpetanud poolkaitsja. Pohlak: katastroofi pole Eesti jalgpalliliidu president Aivar Pohlak aitas lahti mõtestada, mida krahh Itaalia ja ülejäänud maailma jalgpalli jaoks tähendab. „Asi on ikkagi lihtsalt selles, et üks legendaarne jalgpallikoondis koos oma kümnete miljonite fännidega jääb suurturniirist kõrvale, mis tähendab, et need inimesed, kes samastavad oma jalgpallihuvi Itaalia koondise toetamise ja jälgimisega, vaatavad järgmisel suvel toimuvat MM-finaalturniiri lihtsalt veidi jahedama pilguga,“ sõnas Pohlak. Eesti jalgpallijuht Aivar Pohlak. (Alar Truu)