Briscoe pole pettunud. „Tegin õige otsuse,“ ei kahetse ta ülikoolist lahkumist. „Teadsin, et karjääri jätkamiseks on ka palju teisi võimalusi ja võin hiljem ikkagi NBAsse jõuda. Nüüd olen siin (Tallinnas) ja saan ikka korvpalli mängida. Vahet pole, mis meeskonda kuulun, eesmärk on sama. Pall tuleb korvi visata. Ja see pakub mulle lõbu.“

Esmakordselt Euroopas

Võib julgelt öelda, et Briscoe näol on tegemist kõige andekama korvpalluriga, keda Eesti klubikorvpallis nähtud. Kuigi NBA jäi ootele, on New Jersey põhjaosas üles kasvanud mängumees kodumaal väga kõrgelt hinnatud juba aastaid.

„Pärast keskkooli lõppu oleksin võinud valida ükskõik millise ülikooli,“ muljetas Briscoe paari aasta tagusest otsusest, kui liisk langes kuulsa Kentucky kõrgkooli kasuks. „Olin toona number üks mängujuht kogu USAs. Otsustasin, et Kentucky on minu jaoks parim.“

191sentimeetrise palluri statistika kahe hooaja jooksul oli igati soliidne. Oma teisel aastal olid mehe keskmised näitajad 12,1 punkti, 5,4 lauapalli ning 4,2 resultatiivset söötu mängu kohta. Seda kõige kõrgemal tasemel, sest Kentucky jõudis konverentsi finaali ehk riigi kaheksa kõige tugevama ülikooli hulka. Kusjuures 32 parema seas alistati Rauno Nurgeri kodumeeskond Wichita State.

Korralik hooaeg tõstiski Briscoe aktsiad kõrgele ning ühel hetkel pakuti pallurit isegi drafti esimese ringi valikute hulka. Nagu öeldud, siis valituks ta ei osutunud, kuid masti talendikas pallivõlur seetõttu alla ei lase. „Ma ei tea, miks ma NBAsse ei pääsenud, aga vahet polegi.“

Kogu tramburai tulemusena leidis noormees aga esmakordselt elus tee Euroopasse, kus ta on valmis endast parima andma. Eesmärk on mõistagi NBA, ent praegu ta sellele üleliia ei mõtle. Esiti on vaja end professionaalsel tasemel tõestada Vanas Maailmas.

Isaiah Briscoe matšis Astana vastu. (Martin Ahven)

Varrak usaldab

„Jõudsin siia tänu oma agendile,“ selgitas ta Kaleviga liitumise tagamaid. „Mul oli väga palju pakkumisi üle Euroopa. Aga Kalev oli täpselt selline meeskond, mis mulle sobis. Ausalt öeldes ei teadnud ma Euroopa korvpallist varasemalt midagi.“

Esmakordselt meie maailmajao idaosasse saabuvate ameeriklaste mured on ilmselt kõigil ühesugused - talvine külm ilm. Kuid see Briscoe'd ei hirmuta. „Kõik räägivad inglise keelt ja on lihtne hakkama saada. Olen käinud vanalinnas. See on väga lahe. Ülejäänud kohad paistavad USAga võrreldes suhteliselt sarnased,“ kirjeldas ta esmamuljeid Eesti pealinnast. „Kultuurišokist pääsesin!“

Kuid põhiline on ikkagi, mida suudab mängija väljakul korda saata. Briscoe silmist paistab, et peatreener Alar Varrakuga on tal hea klapp. „Ta ütles, et pean jääma iseendaks, see oligi peamine. Tee seda, mida oskad kõige paremini ja kõik laheneb iseenesest,“ meenutas ameeriklane, mis oli Kalevi lootsi esimene info talle.

Kuigi Eesti veedetud periood pole olnud kuigi pikk, siis kohanemine on kulgenud valutult. „Meeskond on väga lahe. Väga mõnus punt kutte. Nad võtsid mu avasüli vastu ja saan nendega hästi läbi,“ rõõmustas Briscoe meeskonna hea sisekliima üle.

Cramo värskeim täiendus tegi ka igati vinge debüüdi, kui aitas pühapäeval võistkonna võiduni Astana üle. „Enne mängu ei teadnud ma taktikast eriti palju. Aga korvpall on igal pool samasugune, mänguvahend tuleb korvi panna. Tuleb vaeva näha ja meeskonna jaoks mängida. Sellest ma lähtungi,“ rääkis Briscoe esimesest lahingust.

„Sain hästi hakkama. Mõned asjad oleks võinud mõistagi paremini õnnestuda, aga võitsime, nii et olen selle üle õnnelik,“ võttis ta oma individuaalse soorituse kokku ning lisas, et ei jõua ära oodata, millal juba uuesti väljakule saaks joosta. Tõe huvides olgu öeldud - see juhtub pühapäeval Nižni Novgorodis.

Oktoobris mängis Isaiah Briscoe Portlandi särgis. (Steve Dipaola)

Kõva töömees

Milline on Briscoe ründearsenal ja osavus palliga, said korvpallisõbrad juba avakohtumisega päris hea pildi ette. Küll aga on miinuspoolele kantud tema kaugvise. Ütles ju Varrakki, et selle kallal tuleb vaeva näha, et kõrgemal tasemel läbi lüüa.

„Ei tea, miks sul selline info on. Tean, kuidas visata,“ muutus tagamängija esmakordselt tõsiseks, kui jutt tema väidetavale nõrkusele läks. „Tabasin viskeid ka eelmises mängus. Ei näe siin mingisugust probleemi.“ Siiski Astana vastu Briscoe ühtegi kolmepunktiviset ei proovinud. Samuti polnud tema kaugvisked kuigi säravad ülikoolis. Kahe hooaja jooksul proovis ta 70 mängus kaare tagant vaid 90 korral ja tabas neist 22%.

Üldises plaanis kinnitas nooruk, et tema oskutes ja kavatsustes pole vaja kellelgi kahelda. „Kõvasti vaeva nägemine on minu jaoks olnud alati peamine. Armastan jõusaalis rassida ja oma mänguoskusi pidevalt parandada. Olen sellise suhtumisega juba väiksest peale olnud,“ teatas Briscoe enesekindlalt. „Olen siin, et meeskonnale mängida.“

