Eelmise kümnendi alguses ei möödunud aastaid ükski judo suurvõistlus Eestisse medalit toomata. Aeg-ajalt on tilkunud veel mõni autasu, uue tegijana rühib tippu 22aastane Klen-Kristofer Kaljulaid. Jah, president Kersti Kaljulaidi sugulane! Kuid spordimaailmas maksab muu.

Piisab juba põgusast vestlusest Kaljulaidiga, mõistmaks: tegemist on äärmiselt sihikindla noormehega. Jutuajamise käigus mulje üha süveneb. Ning kui mõnigi inimene ehitab suuga suure linna, siis kauaaegne koondise peatreener ja praegune judoliidu president Aavo Põhjala kinnitab: ei mingit ilustatud fassaadi. Klen-Kristofer alustas judoga neljasena, harrastus on kestnud juba 18 aastat ja ükski teine ala pole kõrvale pääsenud.

Nauditav faas, kus töö hakkab vilja kandma

„Judo hakkas mulle kohe meeldima. Mõnikord, kui ei tulnud enam nii hästi välja, mõtlesin, kas ikka on õige sellesse nii palju vaeva panna,“ alustab Kaljulaid. Ära pole tüdinenud? „Enam kindlasti mitte. Olen faasis, kus töö hakkab vilja kandma, tuleb ainult edasi teha. Käes on väga nauditav faas. Teadvustan endale, et kindlasti tuleb ka raskemaid aegu.“