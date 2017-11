Aafrika võib saada oma ajaloo esimesed taliolümplased bobisõidus, kui kolm julget nigeerlannat jõuavad sihile.

ROKi koduleht kirjutab organisatsiooni suure partneri Visa projektist, mis võttis Nigeeria bobitiimi oma hoole alla. Neile harjumatul alal püüavad edu saavutada kergejõustikku harrastanud Seun Adigun, Ngozi Onwumere ja Akuoma Omeoga.

Nad alustasid treeningutega Houstonis asuval puidust rajal, lõid toetuse saamiseks kodulehe ja saidki suure kaardifirma toe taha. "Kui kuulsime nende lugu esimest korda, tajusime nende ühtsust - see läheb Team Visaga ideaalselt kokku," rääkis Visa turundusboss Chris Curtin. "Loodame, et nende sihikindlaste sportlaste lugu kõnetab tervet maailma ning nad näitavad, et kõik võivad jõuda oma unistuseni."

Adigun esindas Nigeeriat 2012. aasta Londoni olümpial 100 meetri tõkkejooksus, Onwumere võitis 2015. aasta Aafrika mängudel sprindis medaleid ning Omeoga kuulus Minnesota ülikooli sprindivõistkonda.