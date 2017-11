Suusatajate ja Eesti Suusaliidu lepingutüli ei rauge. Team Haanja üks kogenumaid murdmaasuusatajaid Aivar Rehemaa koostas avaliku kirja, Õhtuleht avaldab selle.

"Keeruline on treenida, võistelda, otsida raha ja vaielda professionaalsete valetajate ja demagoogidega ehk Eesti Suusaliiduga samaaegselt. Pealegi on nad palganud advokaadibüroo ja PR mehed, neil on meediapartner (Postimees ja Ott Järvela) ning oma eestkõneleja (Siim Sukles) Eesti sporti juhtimas.

Me ei ole saanud pennigi riiklikku EOK toetust käesolevaks olümpiahooajaks valmistumisel. Me oleme leidnud ise 42 sponsorit, kes kokku toetavad meid 400 000 euroga. Seda kümne Team Haanja sportlase peale. Me oleme leidnud rohkem erasponsoreid kui kogu EOK aparaat, nii suve- kui talialade peale kokku. Me oleme saanud hakkama. Me ei suuda tagada 100% ettevalmistust, aga enam-vähem siiski. Meil ei ole mitte midagi Suusaliidult vaja peale ühe e-maili, kus teatatakse võistluse korraldajale sportlaste nimed, kes osalevad. Sisuliselt on Suusaliidul monopoolne e-maili saatmise õigus, mida president Andreas Laane kuritarvitab. Nõudes selle eest vastutasuks temaga seotud firma Graanul Invest logode kandmist ja ka tasuta (Team Haanja kulul) suuskade hooldust kõigile.