Siim Kera, Suva

Ülejäänud päev on möödunud põhiliselt tehnoloogiaga jännates. Paistab, et telefoniühendusega on kööga ja välismaailmaga vähemalt seda tehnikaimet kasutades ühendust ei saa. Küll on võimalik helistada kõikidele tuttavatele Fidži numbritele.



Internetiga pole lood paremad. Väidetavalt linna kiireim internetikohvik oli ikkagi aeglane kui dial-up'i parimad päevad.