Ott Tänak ja Martin Järveoja on pidanud Austraalia rallil avakatsest alates pidanud vaeva nägema masina tee peal hoidmisega.



Juba esimesel katsel jäid mehed ilma difuusorist, mille tõttu masina juhitavus palju kannatada sai.



"Päeva esimesel katsel kaotasime auto tagaosa kahjustades palju aerudünaamikast, mistõttu oli pärast seda palju tegemist, et masina seadistus taas korda saada," sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Kolmandaks kiiruskatseks saime asjad lõpuks paika ning vahelduseks oli taas hea sõita."



"Kahju, et selle peale nii palju aega kaotsi läks. Kui võrrelda meie minekut sarnast stardipositsiooni omanud meestega, on meil päris hästi läinud. Kris [Meeke] ja Andreas [Mikkelsen] on muidugi natukene teisest klassist, aga nad kasutavad ära ka kõik eelised, mis neile [tagapool startides] on antud."



Pärast väikest hoolduspausi läksid masinad katsete uuele läbimisele ning siis olid eestlasel samad probleemid.