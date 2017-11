Soome president Ahtisaari kohtub oma

Venemaa-visiidil president Jeltsiniga. Keset nõupidamist tuleb talle kole pissihäda peale ja ta küsib oma abilt, kus siin tualett on. Jeltsin kuuleb selle ära, kargab püsti ja teatab:

"Mul on endal ka häda. Ma ise juhatan teid!"

Ta viib Ahtisaari Kremli lossist välja, istub koos temaga oma limusiini ja kihutab linna peale. Varsti peatub ta ühe uhke hoone ees ja viib külalise sisse. Igal pool on marmor, skulptuurid, vaibad, palmid, lipud ja mundrites mehed.

Jeltsin astub hooletult lähima palmipotini ja õiendab oma häda ära. Ahtisaari järgneb kõheldes tema eeskujule ja küsib siis:

"Noh, ja nüüd?"

Jeltsin vastab kavala naeratusega:

"Haa! Nüüd paneme jooksu! See on Ameerika saatkond!"