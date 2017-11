Samas tehti loomulikult ka trenni, sest detsembris selleks mängude kõrvalt kuigi palju aega ei jäägi. “Kõik tahavad olla parimas vormis. Mängude eel on vähe treeninguid ja peamine on olla kohal ja kuulata, mida on peatreeneril öelda,” selgitas ta.

“Kui taktikaliselt on vaja midagi muuta, siis peab treeningutel osalema, sest enne mängu ongi vaid üks korralik harjutuskord. Pärast koondisest klubi juurde naasmist on ainult paar päeva, et viia oma mõtted liigamängudele.”

Ragnar Klavan. (PHIL NOBLE)

Klavan on rahul, et meeskonnas on tagasi vigastustest taastunud Philippe Coutinho ja Adam Lallana. “Väga hea, et nad on tagasi. Peame tihedal mänguperioodil meeskonda tervena hoidma. Vahel peab mehi vahetama juba seetõttu, et värskeid jalgu väljakule tuua.”

Viimases kolmes matšis on Liverpool lasknud endale lüüa vaid ühe värava, Klavan on kõigis neis matšides kaasa teinud 90 minutit. “Oleme kaitses töötanud terve meeskonnaga, kõik on andnud endast parima. Kui palli võidame, siis oleme valmis rünnakule liikuma. Minu arust on kõik head kaitsetööd teinud.”

Klavan selgitas, et nad on viimasel ajal mänginud kahe kontrollivama poolkaitsjaga, mis muudab kaitse kompaktsemaks, ning rünnakul on neil piisavalt kiirust, et vastaseid nõelata.

Eestlasel jagus kiidusõnu ka 20aastasele kaitsjale Joe Gomezele, kes äsja tegi debüüdi Inglismaa koondise eest. “Ta on väga meeldiv inimene ja soovin talle õnne. Ta väärib seda kohta. Juba eelmisel aastal oli näha, et ta tahab õppida ja treenib kõvasti. See ongi võti, et karjääris samm edasi teha. Teda seganud vigastused on vaimu tugevamaks muutnud,” ütles Klavan.