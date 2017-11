„Eesti on kohal“ – sedavõrd lakooniliselt kõlab Fidži vanima ajalehe Fiji Timesi pealkiri meie meeste saabumisesest eksootilisele saarele.

Pühapäevase maavõistluse eellugu ilmestab pilt FC Flora meistritiitlini tüürinud triost Brent Lepistu, Rauno Sappinen ning Madis Vihmann. Lugu ise on parajalt lühike ning sõna saavad koondise peatreener Martin Reim ja väravavaht Marko Meerits. Mõlema sõnum on lihtne: tuleb raske mäng ja vastast alahinnata ei saa. Väike uudisnupuke on treitud ka Fidži koondise valmisolekust.

Eesti koondise saabumisele viitab ka Fiji Timesi esikaas! Lugu ennast aga annab otsida, sest lehe laupäevane number on paksult erilehti täis. Nii on lehekülgi koguni 98 (!) ning meie koondisest kirjutatakse 92. leheküljel.

Jalgpallimatš on Fidžis esikülje lugu! (Siim Kera)

Suure osa spordikülgedest on röövinud Fidži ragbikoondis. Ruumi jätkub ka kergejõustikule ning golfile.

18. novembri Fiji Timesi kõige kummalisem erileht on pühendatud aga kiirtoiduketile Burger King, kes avas esmaspäeval oma neljanda restorani riigis, kuid esimese pealinnas Suvas! 20 leheküljelises erilehes võib lugeda maailmaklassilisest toidust, ülisõbralikust teenindusest, töötajate koolitamisest ja muust igavast nodist. Võimas!