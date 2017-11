Liverpooli jalgpalliklubi kohtub täna Inglismaa meistriliigas koduväljakul Southamptoniga. Ragnar Klavan kuulub neljandat matši järjest Liverpooli algkoosseisu.

Klubi keskkaitse tugitala Joel Matip on vigastatud ja täna valis peatreener Jürgen Klopp kaitseliini kindlustama Klavani ja Dejan Lovreni. Äsja Inglismaa koondises debüüdi teinud 20aastane Joe Gomez jäi täna pingile.

