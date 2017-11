Eesti võrkpalli grand old mani, rahvusvahelise kategooria kohtuniku Koorepi jaoks oli see mäng tema pikaaegses kohtunikutegevuse karjääris rohkem kui aukartustäratav - 6 855. (!). Matil on kõik mängud täpselt kirja pandud. Alustas ta kohtunikutegevust vaid 12-aastasena Märjamaa meistrivõistlustel.

Eesti meistrivõistlustel sai Koorep (15) tuleristsed 1962. aasta novembris Kalevi Spordihalli piduliku avamise mängus, kus kohtusid Tallinna Kalevi ja TRÜ naiskonnad ehk toonased Eesti tippvõistkonnad. Mängu teise kohtunikuna tegutsenud Mati: "ma värisesin kõvasti seal all posti kõrval kogu selle aja." Mängu esimeseks kohtunikuks oli Inta Below, N. Liidu 10-ne parema hulka kuulunud kohtunik. Tema abikaasa, Eugen Below, Mati üks eelkäijatest, juhtis Eesti võrkpallikohtunikekogu 34 aastat.

Kui Siim Orgvee on praegu 18-aastane, siis Koorep oli vaid 19-aastane kui alustas, N. Liidu kohtunikest kõige nooremana kõrgliiga mängude vilistamist, ainsana terves N. Liidus, kel oli siis vaid vabariiklik kategooria. Üleliiduline kategooria omistati talle 26-aastaselt. Matist nooremana oli see N. Liidus omistatud ainult Aleksander Mühlele (25).

Teadaolevalt kõige suurema publikuarvuga võrkpallivõistlus toimus 1982. aastal Brasiilia ja N. Liidu sõpruskohtumisel Maracana staadionil, kus oli tribüünidel üle 97 000 piletiga pealtvaataja. Koorep vilistas 1989. aastal Seattles USA Cupil USA ja Brasiilia vahelist mängu, kus oli üle 39 000 piletiga pealtvaataja.

N. Liidu kõrgliiga mänge vilistas Koorep N. Liidu kohtunikest kõige kauem 26 (!) aastat, 17-el korral kuulus ta N. Liidu 10 parima kohtuniku hulka. 16 aastat oli Koorep N. Liidu kohtunike koolitaja ja 35 aastat on ta Eesti kohtunikke aidanud koolitada. Eesti võrkpallikohtunike toimkonda juhib ta 25. aastat.

Koorepil on üle poole sajandi kestnud kohtunikuna tegutsemise ajast meenutada väga kummalisi seikasid. Järgnevalt mõned nendest.

1976. aastal N. Liidu kõrgliiga meeste mängul Odessa Burevestniku ja Moskva Dünamo vahel oli esimeseks kohtunikuks Koorep ja teiseks kohtunikuks lätlane Rolands Plismans. Teises geimis Koorep eemaldas mängult kõik neli piirikohtunikku, sest nood tegid pidevalt sohki omade kasuks. Seejärel Odessa viietuhandeline publik karjus kohtunike peale mängu lõpuni – fašistõ.

1977. aastal N. Liidu naiste kõrgliiga meistrivõistluste finaalturniiril Sverdlovskis mänguvabal päeval oli treeneritele ja kohtunikele korraldatud vastuvõtt saunas, aga muidugi koos alkoholiga. Ürituse patroon oli Sverdlovski oblasti parteikomitee toonane esimene sekretär Boriss Jeltsin (meistersportlane võrkpallis). Nii kui avati sauna leiliruumi uks, olid peaaegu kõik eesruumist kadunud. Sinna jäid Jeltsin, veel mõned mehed ja Koorep. Jeltsin teadis, et Mati on Eestist ja lausus siis Matile üle aegade kestva toosti: Nu, davai estonets, budem pitj za krassivõh estonskih nevest – Metu, Ritu, Jutu! See lause on Matile selgelt meelde jäänud. Tookord Mati ei saanud kohe aru, mida Jeltsin sellega öelda tahtis. Hiljem selgus, et kui Jeltsin oli mänginud N. Liidu üliõpilaste meistrivõistlustel, oli ta tutvunud Eesti – devuškatega (neidudega) - nagu ta nimetas Eesti naiskonna mängijaid. Jeltsin oli mänginud ka N. Liidu koondises universiaadil ja tutvunud samuti tollase N. Liidu järelkasvukoondise kandidaatidega: Meeta Viirmäe (Selg), Juta Raudsepp (Kama) ja Rita Karu (Lind).

1988. aastal Moskvas N. Liidu karikavõistlustel naistele vilistas Koorep esimese kohtunikuna AKSK ja Sverdlovski Uralotškavahelist finaalmängu. Pärast teist geimi, kui Sverdlovsk oli 0:2 kaotusseisus, eemaldas Koorep saalist Sverdlovski naiskonna peatreeneri Nikolai Karpoli. Karpol oli üldiselt soliidne mee, ametilt matemaatika õpetaja, kuid mängu ajal läks väga põlema ja endast välja, karjus ja lõugas. Ja näe imet – mängu võitis seejärel (3:2) Sverdlovski naiskond. Pärast mängu lõppu tuli tribüünilt alla pikk, soliidne mees Nikolai Rõžkov, toonane N. Liidu Ministrite Nõukogu esimees, endine võrkpallimängija ja Sverdlovski Uralmaši peadirektor, kes tundis Koorepit. Ta tänas Matit selle eest, et Mati eemaldas saalist Karpoli ja soovitas tulevikus juba enne mängu algust (!) Karpol saalist välja saata, et naiskond saaks rahulikult mängida. Mati on Karpoli veel teinegi kord saalist välja saatnud.