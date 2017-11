Jalgpalli Hispaania kõrgliigas olid täna vutifännide pilgud suunatud riigi pealinna Madridi, kus toimus kohalik derbi. Paraku jäid kohtumises väravad löömata, kuid selline tulemus oli enim meelt mööda FC Barcelonale.



Madridi klubide kohtumises oli Real küll tavapäraselt domineerivam pool, hoides palli 66% ajast ning tehes kaks korda rohkem pealelööke kui Atletico (14 vs 7), kuid kuna ühtegi väravat kohtumises ei löödud, siis said pärast mängu hõisata vaid Barcelona mängijad, kes tänu sellele oma edu Madridi klubide ees juba 10 punkti peale kasvatasid.



Mängu tipphetked:



Barcelona alistas varasemas mängus 3:0 Leganesi. Kahel korral oli Kataloonia klubi eest täpne Luis Suarez, korra sahistas väravavõrku Paulinho.



Liigatabel: