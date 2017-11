Liverpooli jalgpallimeeskond avalikustas koosseisu, kellega minnakse vastu homsele Meistrite liiga kohtumisele Sevillaga. Vigastuse tõttu ei reisi tiimiga kaasa Ragnar Klavani kaitsekonkurent Joel Matip.



Niisiis leiab listist keskkaitsjaid otsides vaid Ragnar Klavani ja Dejan Lovreni nimed, kes moodustasid tagalapaari ka nädalavahetusel toimunud võidumängus Southamptoni üle. Samamoodi on nimekirjas tavapäraselt paremkaitsjana tegutsev Joe Gomez, keda sakslasest peatreener Jürgen Klopp samamoodi keskel on kasutanud.



Viimases Meistrite liiga kohtumises Maribori vastu esimese eestlasena algkoosseisu kuulunud Klavani šansid uuesti algüheteistkümnesse kuuluda on seega kõrged. Viimases neljas mängus on Klopp just eestlase algkoosseisus platsile usaldanud ning selle aja jooksul on Liverpooli võrku löödud vaid üks pall.



Liverpooli meeskond Sevilla vastu: Karius, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Coutinho, Salah, Gomez, Henderson, Sturridge, Grujic, Klavan, Moreno, Mane, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Mignolet, Can, Robertson, Ings, Solanke, Ward, Alexander-Arnold.