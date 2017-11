Eesti korvpallikoondislane Martin Paasoja astus suvel karjääris tähtsa sammu. Pikalt Raplat esindanud tagamängija siirdus mängima Rumeeniasse Craiova linna, kus varem on eestlastest pallinud ka Sten-Timmu Sokk ja Reinar Hallik. Praegu pole 24aastasel Paasojal mingit põhjust otsust kahetseda, sest minutid on korralikud ja meeskond vajab teda.

"Sain Timmult ja Hallikult palju vajalikku infot, mis mind ees oodata võib. Olin päris hästi valmis, aga mänguliselt oli ikka asju, millega tuli vaeva näha. Pisut tuli ka ümber õppida. Olen kahe kuuga väga palju juurde saanud. Ükskõik, kuidas hooaeg läheb, võin juba öelda, et kogemus on seda väärt olnud," rääkis 191 cm pikkune Paasoja pärast eilset koondise treeningut Õhtulehele.

Craiova on Rumeenia meistrisarjas kolme võidu ja kolme kaotusega tosina meeskonna hulgas kaheksandal kohal. Paasoja on seni väljakul rassinud keskmiselt 29,3 minutit ja punkte on kogunenud 12,2.