Peatreener Tiit Sokk: "Kahe otsaga asi. Sattusin kogemata lätlastega rääkima ja nende kokkuvõte oli see, et kui mängid välisklubis, siis on väga kihvt nädalaks koondise juurde tulla. Saad kümneks päevaks kookonist välja. Seda tulebki nii võtta, et tegemist on lõbusa ajaga.

Uus koondisemängude kalender on korvpallimaailmas tekitanud nii palju paksu verd, et pahandamisi ja näpuga näitamisi ei jõua kokku lugeda. Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) asendas suvise pikema tsükli klubihooaja keskel olevate "akendega" ja erinevalt jalgpallist see tippklubidele ei sobi. Nii tulebki enamikel Euroliiga ja loomulikult kõikidel NBA palluritel koondistest eemale jääda.

Koondise liider Rain Veideman (Udine, Itaalia esiliiga): "Eks ole näha, kuidas see mängijatele mõjub. Minu jaoks on see uus kogemus, oleks ma varem proovinud, siis oskaks paremini võrrelda. Eks see on mulle pisut raskem kui klubikaaslastele. Nemad saavad endale mõnusa puhkuse lubada, aga mina mitte."

Taga- ja ääremängijana tegutsev Tanel Kurbas (Levice, Slovakkia kõrgliiga): "Mina arvan pigem, et on hea. Ei ole vaja teha eraldi ettevalmistust, kõik mehed on vormis, tulevad kohale, vaatame liikumised läbi ja saab kohe mängima hakata. Muidu tuleb tavaliselt kuu-poolteist hooajale juurde."

Tagamängija Martin Paasoja (Craiova, Rumeenia kõrgliiga): "Kui välismaal mängida, siis on väga äge, et tekib võimalus korraks kodumaale tulla. Me pole tegelikult veel väga kaua Eestist eemal olnud, aga väike vaheldus ikka. Mehed on vormis ja on õige lahendus, et suvel saaks rohkem tegeleda individuaalse tööga.