Šveitsis toimuvatel Euroopa curlingu meistrivõistlustel alistas Eesti naiskond eile hilisõhtuses mängus Hollandi naiskonna tulemusega 6:3 ning on koos Läti ning Norraga üks kolmest kvalititseerunust.



Eesti naiskond alistas eile Hollandi võistkonna veenvalt. Vastane ei saanud kordagi oma viimase kivi eelist kasutades ühest punktist enamat, seevastu ise suudeti kolm korda viimase kivi eelis ära kasutada ja iga kord ka kaks punkti võtta.



Eilne päeva esimene mäng Leeduga jäi Eestil ära seoses tehniliste probleemidega. See mängitakse järgi homme.



Vaatamata sellele, et Eesti naiskonnal on mängimata veel kolm mängu, on koht nelja parema hulgas kindlustatud. Seda on teinud veel ka Läti ja Norra ning neljandal positsioonil on hetkel Soome.



Täna kohtub Eesti naiskond B-divisioni ühe liidri Norra esindusega ning Valgevene naiskonnaga, kes asub praegu alagrupi viimasel kohal ühe võiduga.



Eesti curlingumeeskonnal ei ole hetkel kirjas ühtegi võitu. Eile kaotati päeva esimeses mängus Ungarile ekstra vooru järel 7:8. Eesti meeskonnale oli see kokku kolmas ühepunktiline kaotus ja teine ühepunktiline kaotus ekstra voorus. Õhtu teises kohtumises saadi turniiri viies kaotus kui jäädi kindlalt alla Belgiale tulemusega 4:9. Täna kohtub Eesti meeskond Inglismaa esindusega.



Euroopa meistrivõistlustel osaleb kokku 46 võistkonda, neist 26 meeste ja 20 naiste arvestuses. Uued Euroopa meistrid curlingus selguvad 25. novembril. B-divisioni kaks parimat võistkonda tagavad endale pääsu 2018. aastal Euroopa meistrivõistluste A-divisioni.



Võistluste koduleht ja mängude tulemused: ttp://www.worldcurling.org/ecc2017