Eesti jalgpallikoondise Okeaania turnee on jõudnud sihtkohta number kaks. Fidžiga jäeti kohaliku aja järgi kolmapäeva hommikul hüvasti ning pärast paaritunnist lennureisi maanduti Nadist üle 1000 kilomeetri kaugusel asuvas Vanuatu pealinnas Port Vilas.

Kõik läks nii nagu karta oli. Kuigi lennufirma oli kursis, et Eesti vutikoondisel on üle mere vaja viia lademetes jalgpallivarustust, anti juba Nadi lennujaamas mõista, et suure tõenäosusega kogu pagas Vanuatule ei jõua. Nii jäid naaberriiki mitusada kilo varustust ja ka näiteks doktor Kaspar Rõivassepa arstikohver. Mäng siiski pidamata ei jää, putsad ja hulk muud varustust on ilusti Vanuatul, ning loodetavasti jõuab ülejäänud kraam Vanuatule homse lennuga, kuid sada protsenti kindel olla ei saa.

Vanuatu lennujaam tekitas algselt tillukese kultuurišoki – lihtsalt nii pagana väike! Nagu oleks maandunud Kuressaares või Kärdlas. Paistis, et oleme ajas tagasi läinud, sest passikontrollis käis kõik vanaviisi – pastakaga! Arvutit igatahes laual ei olnud. Lennujaamast väljudes ootas koondist minibussid ning autod. Tavaliselt pakitakse kogu esindus ühte suurde bussi.

Vanuatu ise paistab esmapilgul olevat puhtam kui Fidži. Ka pealinna Port Vila ääres on korralikke kuurorte (Fidži pealinna Suva lähim rand asus koguni tunnise autosõidu kaugusel).