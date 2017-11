Euroopa Korvpalli Liidu peasekretär Patrick Baumann saatis Euroliiga tegevjuhi Jordi Bertomeu suunas teele järjekordsed teravad kommentaarid, sõnades, et Vana Maailma klubikorvpalli lipulaev võiks juba aru saada, et nad pole NBA.



"Bertomeu lollitab meid kõiki," sõnas Baumann intervjuus Itaalia väljaandele il Corriere della Sera. "Ta suurendab järk-järgult iga aasta mängude arvu. Euroliiga on see, kes tahab aina rohkem mänge pidada, mitte FIBA.



Nad jätkavad mängude lisamist, sest soovivad tulevikus Euroliiga 24 meeskonnani laiendada. Niimoodi jätkates jõuame varsti olukorda, kus klubid mängivad kuue mehe ja kandilise palliga," iroonitses Baumann.



"Lisaks väita, et NBA ei anna samamoodi mängijaid koondiseakende jaoks vabaks. Euroliiga ei ole NBA ja Adam Silver ei ole Euroliiga president. Lõpetaks äkki jaburate paralleelide tõmbamise? NBAle kõige lähedasemaks võib varsti pidada Hiina liigat, kuit mitte Euroliigat."

Võta Õhtulehe ja Playplusi ühispakett ning vaata Eesti korvpallikoondise MM-valikmänge otse internetist. Loosi läheb iPad! Proovi ja osale loosimises!