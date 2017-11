Euroopa jalgpalli Meistrite liigas alistas Londoni Chelsea võõrsil Aserbaidžaani klubi Qarabagi 4:0, kindlustas pääsu kaheksandikfinaali ja tõusis vähemalt ajutiselt C-grupi liidriks.

Chelsea juhtis 36. minutiks 2:0. 19. minutil tõmbas Rašad Sadigov karistusalas maha Williani ja sai punase kaardi. Penalti realiseeris Eden Hazard. Londoni klubi teise värava autoriks oli Willian, eeltöö tegi Hazard. 71. minutil realiseeris Cesc Fabregas veel ühe penalti ja lõppskoori vormistas 85. minutil Willian.

Chelsea on C-grupis kogunud 5 mänguga 10 punkti, Qarabagil on 2 punkti. Kell 21.45 lähevad samas grupis vastamisi AS Roma (8 punkti) ja Madridi Atletico (3 punkti). Seega vajab Atletico edasipääsuvõimaluse säilimiseks kindlasti võitu.

A-grupis alistas Moskva CSKA kodus Lissaboni Benfica 2:0. 13. minutil tegi skoori Georgi Šennikov, 56. minutil lõi Jardel omavärava.

CSKA on A-grupis 9 punktiga teine, esikohta hoiab kõik neli mängu võitnud Manchester United 12 silmaga. Kolmas on 6 punktiga Basel, Benfica on kaotanud kõik viis mängu.