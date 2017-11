Iisraeli meedias pole täna veel spordiuudis number 1 korvpallikoondise homne mäng Eestiga, sest jalgpallurid tegid riigile totaalselt häbi.

Teisiti ei osata siinmail võtta fakti, et jalgpallikoondis langes FIFA edetabelis tahapoole... Palestiinast! Oma riiki ihkava Palestiina näol on teatavasti tegemist juudiriigi tundub et leppimatu vaenlasega. Iisrael asub nüüd 98. ja Palestiina 82. kohal.

Iisraeli spordiminister Miri Regev teatas ajalehele Jerusalem Post, et andis ministeeriumi tegevjuhile korralduse tellida rahvusvaheliselt konsultatsioonifirmalt riigi jalgpallielu analüüs, mis peab valmima järgmise aasta suveks. Juba kaks aastat tagasi rääkis minister mõttest luua komitee, mis peab analüüsima, miks jõuti mõnele suurturniirile viimati 1970. aastal.

Toda komisjoni ei moodustatud, kuid nüüd on asi karmim. "Jalgpall on Iisraeli kõige populaarsem spordiala ja see peab kandma rahvuslikku uhkust. Jalgpall saab spordialadest riigieelarvest enim raha, paraku pole 47 aasta jooksul kvalifitseeritud suurturniiridele. Praeguse kriisi tõttu tuleb võtta tarvitusele viivitamatud meetmed," rääkis minister Regev.

Hiljuti lõppenud MM-valiksarjas pälvis Iisrael oma alagrupis neljanda koha. Alustati hästi, kuid viimasest kuuest mängust kaotati viis ja löödi ainult üks värav - Liechtensteinile.