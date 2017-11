Rootsi kergejõustiklane Moa Hjelmer liitus sotsiaalmeedias lained lööva #metoo liikumisega, kui avalikustas, et langes kuus aastat tagasi Helsingis vägistamise ohvriks.



27aastane sportlane postitas oma Instagrami pildi, kus on suurelt lisatud kirje #metoo ning kirjelduses rääkis rootslane oma kohutavast kogemusest.



"Olin 21 aastane, käes oli hooaja lõpp ja olime just Soome-Rootsi maavõistluse võitnud. Pärast banketti liikusime edasi klubisse, kus tarbisime kõik veidi liiga palju alkoholi. Tagasi hotelli jõudes pakkus üks sportlane välja, et võiksin tema tuppa minna ja omavahel rääkida. Kuna ta oli minust vanem ja abielus, tundsin, et võin teda usaldada," lausus 2012. aastal Helsingis 400 m jooksus Euroopa meistriks tulnud Hjelmer.



"Hotellitoas sõnasin korduvalt, et mul on poiss-sõber olemas ning soovisin lahkuda, kuid ta ei lubanud mul minna. Seejärel võttis ta mu riidest lahti ja vägistas mind. Ma olin kangestunud, ega suutnud midagi teha. Pärast seda võtsin oma asjad ja liikusin oma tuppa. Häbenesin kohe oma tegu, kuid mida mina valesti tegin?"



"Võttis üle poole aasta aega, et oma poiss-sõbraga asjast üle saada. Olen alati olnud tugev ja enesekindel ning tänaseks päevaks tean, et see polnud minu süü. Paraku sain ma sellest aru alles kuus aastat hiljem."



#metoo liikumise käigus avalikustavad või paljastavad inimesed nende seotud intsidente, kus neid on seksuaalselt ahistatud.