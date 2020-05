Riik ei toeta autospordiliidu plaanitud suurt rallit: maksumaksja raha tuleb kasutada alati parimal ja läbipaistval viisil 

b. Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis. Toetuse määramisel arvestatakse ennekõike võistluse olulisust riigile ja spordiala arengule ning sotsiaalmajanduslikku mõju. Taotlusvoor avatakse üks kord aastas sügisel. Täpsemat infot leiab ministri määrusest: https://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-labiviimine-eestis.

Kui Eesti Autospordi Liit soovib saada avaliku sektori toetust rahvusvahelise ürituse korraldamiseks Eestis, tuleb Kultuuriministeeriumile esitada nõuetekohane taotlus, lähtudes taotlusvoorude tingimustest. Taotluses on oluline välja tuua eelarve kulude ja tulude kogumaht koos omafinantseeringu ja kaasfinantseeringuga.

Täiendavalt märgime, et taotlusvooru „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine Eestis“ esitatud taotluste menetlemine toimub peale eriolukorra lõppu, kui on selgunud võistluste korraldamise võimalikkus Eestis ning nõuded võistluste korraldamiseks, sest Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2020. a otsuse alusel ei toimu Eestis avalikke üritusi mais ja juunis ning kuni 31. augustini jäävad ära ka suurüritused. Seda, kas juulis ja augustis saavad toimuda piiratud külastajate arvuga üritused, on praegu vara kinnitada. Otsuse avalike ürituste toimumise võimalikkuse ja tingimuste kohta (sh suurüritustel osalejate arv) võtavad valitsuse liikmed vastu maikuu jooksul.

Avaliku sektori toetuse saamise üks oluline eeldus on turutõrke olemasolu. Kui rahvusvahelise ürituse korraldaja suudab katta ürituse korraldamisega seotud kulu oma- ja kaasfinantseeringuna, siis avalik sektor sellist üritust ei toeta. Näiteks toimus 2018. aastal Eestis UEFA Superkarika kohtumine, mida riik ei toetanud, sest puudus turutõrge. Sarnased üritused on olnud viimastel aastatel ka jäähokiliiga KHL mängud Eestis ning korvpallitähtede mängud. Teine oluline märksõna on riigiabi reeglite jälgimine. Kui eraldatav toetus kvalifitseerub riigiabiks, tuleb lähtuda riigiabi piirmäärast taotleja kohta ning riigiabi eraldamisele sätestatud reeglitest. Riigiabi ja riigiabiga seotud reeglite kohta saate täpsemalt lugeda veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Täiendavalt selgitame, et Kultuuriministeeriumi 2020. aasta eelarves on ette nähtud 980 000 eurot Estonian Autosport Events MTÜ-le sihtotstarbeliselt Rally Estonia korraldamiseks. Nimetatud toetus on lisatud Kultuuriministeeriumi eelarvesse 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste käigus Vabariigi Valitsuse ühise kokkuleppe alusel, võttes aluseks varasematel aastatel toimunud Rally Estonia dokumenteeritud sotsiaalmajanduslikku mõju Lõuna-Eestile, korraldajate esitatud võistluse varasema kajastuse välismaa meediakanalites ning eesmärgi tuua Eestisse WRC etapp. Tegemist on sihtotstarbelise toetusega, mida ei ole võimalik Eesti Autospordi Liidule teie kirja alusel esimest korda toimuva ürituse korraldamiseks osaliselt eraldada.

2. Võistluste läbiviimine ja osavõtu toetamine

Kultuuriministeeriumi põhiülesanne on praegu eriolukorra tõttu valdkonnale tekkinud mõjude pidev kaardistamine, täiendavate toetusmeetmete väljatöötamine ja valdkonnas tegutsevate organisatsioonide igapäevase tegevuse tagamine minimaalsel vajalikul tasemel. Märtsikuu keskpaigas spordiorganisatsioonidelt kogutud tagasiside põhjal teame, et eriolukord toob endaga kaasa sponsorite ja nende toetuste vähenemise kõigi spordialade, mitte vaid autospordi jaoks. Spordiorganisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamiseks on 15. aprillil 2020 Riigikogus vastu võetud 2020. aasta riigieelarve lisaeelarves ette nähtud täiendavad vahendid spordivaldkonnale. Vabariigi Valitsus ei ole kinnitanud meedet, mis oleks suunatud pärast eriolukorra ja piirangute lõppemist toimuvate ürituste toetamiseks või nendel osalejate osalustasude osaliseks kompenseerimiseks.